В Волосовском районе отремонтируют дорогу к усадьбе Врангелей

Сегодня, 21 апреля, начались ремонтные работы на участке трассы через Волгово и Торосово в Волосовском районе.
Как сообщает пресс-службе регионального комитета по дорожному хозяйству, на 10-километровом участке региональной трассе “Жабино — Губаницы — Волосово — Реполка” будет уложен двухслойный асфальт, укреплены обочины, установлены новые знаки дорожного движения и нанесена разметка. Ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, сообщают “Невские новости”.
Ранее мы сообщали, что на региональных дорогах появились «умные» аншлаги с QR-код, по которому можно считать информацию о времени и сроках проведения ремонтных работ. К тому же на сайте “Ленавтодора” работает интерактивная карта, на которой в режиме реального времени можно проследить за работой техники, узнать показания дорожных метеостанций и места концентрации ДТП.