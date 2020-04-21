Предприятия Бокситогорского района благодарят медиков за самоотверженность

Предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности передают свою продукцию медика в моноинфекционный центр, который принимает больных с Сovid-19 из восточных районов Ленинградской области.

Медики в центре работают вахтовым методом: 14 дней лечат заболевших и 14 дней отдыхают в режиме полной самоизоляции. Их то и решили порадовать в рамках акции #мыдлявасбезвыходных свежей продукцией предприятия и фермеры района.

Так ТД «Лидия» — готовит медикам вкусные обеды из продуктов, предоставленных сельхозпроизводителями и фермерами.

Кроме того благодаря компаниям «Круглый Год» и «Нептун» на столе у медиков появились не только свежие овощи, зелень, но и форель и икра. Тихвинский хлебокомбинат передал медработникам хлеб и куличи, фермеры — Кирилл Шештанов — мясо кролика, Игорь Березовский — свежее козье молоко и сыр. Компания «Принцип Ново» покупает на свои средства по запросам находящихся в изоляции медиков товары первой необходимости.

Также компания «Круглый Год» выделил 200 наборов овощей и фруктов для малообеспеченных жителей района, а Игорь Березовский — 55 наборов молочной продукции для многодетных семей.

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По информации на 21 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 170 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 645 тысяч человек из общего числа заразившихся.

В России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах (42 из них в Ленобласти), из них 2567 (45,5%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 52 763 человека во всех регионах страны.