Задержаны подозреваемые в серии краж в частных домах Лужского района

В конце марта задержаны два жителя Ленобласти, подозреваемые в серии краж на дачах Лужского района.
Следствие установило, что задержанные обокрали четыре дома в Лужском районе – три в СНТ «Нева» и один в поселке Мшинская. Общая сумма нанесенного ущерба – 244 500 рублей.
Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).
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