В Петербурге попытались ограбить магазин с помощью гаранты

Двое мужчин попытались ограбить магазин на проспекте Ветеранов в Петербурге с помощью муляжа гранаты. Причем гранату они использовали в качестве ударного оружия.

Двое неизвестных при попытке обокрасть магазин столкнулись с охраной. Один из злоумышленников попытался ударить охранника предметом, похожим на гранату Ф-1. После того, как задуманное ими мероприятие провалилось, мужчины убежали с места происшествия, выбросив гранату возле урны.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых и установили, что граната – муляж. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).