Алексей Орлов рассказал о переходе комитета по молодежной политике Ленобласти на удаленку

С сегодняшнего дня, 21 апреля, комитет по молодежной политике Ленобласти будет работать удаленно. Это связано с коронавирусом, подтвержденным у нескольких сотрудников администрации.

Теперь все будут работать в полном составе, но онлайн. Глава комитета Алексей Орлов сообщил, что работа продолжится в штатном режиме и все сотрудники уже сдали анализы на коронавирус.

«Все сотрудники комитета переходят в режим самоизоляции. При этом и я, и весь коллектив продолжаем работу в почти штатном режиме, но удаленно. На нашей работе режим самоизоляции никак не скажется. На компьютеры сотрудников установлено необходимое программное обеспечение. Связь ни с кем не потеряна. Тем более, что мы уже отрабатывали готовность к подобной ситуации и все механизмы дистанционной работы», – прокомментировал Online47 Алексей Орлов.

Ранее в Санкт-Петербурге был госпитализирован глава городского комитета по здравоохранению, его коллег также проверяют на коронавирус. Он записал видеообращение.