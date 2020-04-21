В поселке Скреблово началось строительство нового Дома культуры

В комитете Госстройнадзора разрешили строительство Дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и спортзалом в поселке Скреблово Лужского района Ленобласти.
В соответствии с планом проекта, на первом этаже ДК будет расположен зал с эстрадой, спортивный зал с тренерской комнатой и раздевалками, танцевальная и изобразительная студии, а также медицинский кабинет. На втором этаже предполагается библиотека с читальным залом.
Строительство ДК проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области». Цена проекта – 205 млн рублей. Планируется, что дом культуры будет введен в эксплуатацию в конце 2021 года.
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