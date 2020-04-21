Пожилая петербурженка отдала 100 тыс. мошенникам, представившимся ее родственниками

19 апреля в полицию Петербурга обратилась пенсионерка 1932 года рождения, отдавшая 100 000 рублей мошенникам, представившимся ее родственниками.

Пострадавшей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился мужем ее племянницы. Он сказал, что срочно нуждается в деньгах. Женщина согласилась передать 100 тысяч рублей, но только своей племяннице. После этого позвонила девушка, представившаяся племянницей. Мошенница сказала, что к пенсионерке придет «Михаил» и заберет деньги.

Пострадавшая передала деньги неизвестному. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).