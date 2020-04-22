Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 развернут на площадке Ленэкспо к концу недели

Временный госпиталь для больных с лёгкой формой коронавирусной инфекции планируют развернуть на площадке выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге к концу недели, сообщил вице-губернатор Николай Линченко.
Ранее сообщалось, что в одном из павильонов «Ленэкспо» на площади 11 тысяч квадратных метров планируется развернуть до 1 тысячи коек для больных с лёгкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Временный госпиталь будет оснащён необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами. С помощью модульных перегородок для больных сделают отдельные боксы на одного-двух.
Он отметил, что временный госпиталь будет принимать больных с лёгкой формой COVID-19.
«Ленэкспо» — один из крупнейших выставочных комплексов, расположенный на берегу Финского залива. Девять павильонов площадью 40 тысяч квадратных метров и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тысячи человек позволяют проводить мероприятия различного формата. Ранее на площадке «Ленэкспо» в течение многих лет проводился Петербургский международный экономический форум.