Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 развернут на площадке Ленэкспо к концу недели

Временный госпиталь для больных с лёгкой формой коронавирусной инфекции планируют развернуть на площадке выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге к концу недели, сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

Ранее сообщалось, что в одном из павильонов «Ленэкспо» на площади 11 тысяч квадратных метров планируется развернуть до 1 тысячи коек для больных с лёгкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Временный госпиталь будет оснащён необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами. С помощью модульных перегородок для больных сделают отдельные боксы на одного-двух.

«Уже полностью запущена работа по приспособлению павильона «Ленэкспо» под размещение временного госпиталя… Работа кипит полным ходом. Сегодня там ведётся монтаж перегородок, всей необходимой инженерии, закупается все необходимое оборудование. Срок у нас по готовности данного коечного фонда — к концу текущей недели», — сказал Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что временный госпиталь будет принимать больных с лёгкой формой COVID-19.

«Мы развернём там до тысячи коек, оборудуем всем необходимым оборудованием именно для лёгких больных. На эту площадку поедут больные с подтверждённым диагнозом из стационаров, которые не могут проводить лечение на дому – это те, кто живёт к коммуналке, у кого дома есть дети, пожилые родители, кто боится заразить своих родственников. Такие пациенты будут перемещаться на эту площадку и заканчивать лечение под наблюдением врачей», — рассказал вице-губернатор.

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«Ленэкспо» — один из крупнейших выставочных комплексов, расположенный на берегу Финского залива. Девять павильонов площадью 40 тысяч квадратных метров и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тысячи человек позволяют проводить мероприятия различного формата. Ранее на площадке «Ленэкспо» в течение многих лет проводился Петербургский международный экономический форум.