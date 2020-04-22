Бытовые счетчики в России не будут проверять до конца 2020 года

При этом штрафы и пени взыскиваться не будут.
Российское правительство из-за ситуации распространения коронавирусной инфекции разрешило до 1 января 2021 года не проводить проверку бытовых счетчиков, даже если срок ее уже истек.
При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных услуг. Отмечается, что неустойка при этом взыскиваться не будет.
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