Бытовые счетчики в России не будут проверять до конца 2020 года

При этом штрафы и пени взыскиваться не будут.

Российское правительство из-за ситуации распространения коронавирусной инфекции разрешило до 1 января 2021 года не проводить проверку бытовых счетчиков, даже если срок ее уже истек.

При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных услуг. Отмечается, что неустойка при этом взыскиваться не будет.

Вам будет интересно В правительстве Ленобласти рассказали о льготах при оплате коммунальных услуг в период пандемии Жителям Ленобласти не будут отключать коммунальные услуги за долги и начислять пени за просрочку платежей. В правительстве Ленобласти рассказали о льготах... 13.04.2020 364

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти до конца года отменили пени за неуплату услуг по ЖКХ.