Более 4 тыс коек для пациентов с COVID-19 развернуто в 9 медучреждениях Санкт-Петербурга

Пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге принимают девять медицинских учреждений, где развёрнуто 4 013 коек, сообщает городской комитет по здравоохранению.

«Сегодня в Санкт-Петербурге больных с COVID-19 принимают 9 медучреждений — развёрнуто 4 013 коек», — сообщает комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В частности, пациентов с новой коронавирусной инфекцией принимают: Клиническая больница имени С.П. Боткина, городская многопрофильная больница №2, больница святого Георгия, Госпиталь для ветеранов войн, Александровская больница, Покровская больница, городская больница №20, городская больница №40 (всего 3 651 койка), а также детская больница №5 имени Н.Ф. Филатова (362 койки).

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