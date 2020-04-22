Депутаты Ленобласти предлагают уменьшить размер платы за увеличение земельного участка

Постоянная комиссия по экономике, собственности, инвестициям и промышленности рассмотрела проект обращения ЗакСобрания Ленобласти к Губернатору по вопросу уменьшения платы за увеличение площади земельных участков в результате их перераспределения.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, инициатор обращения Михаил Коломыцев подчеркнул, что к депутатам часто обращаются граждане по вопросу уменьшения размера платы за увеличение площади своего земельного участка.

Положениями Земельного кодекса РФ предусмотрена возможность перераспределения земель, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства.

Увеличение площади земельного участка, находящегося в частной собственности, в результате его перераспределения с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, осуществляется за плату (п. 5 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ).

Размер платы за увеличение площади такого земельного участка определяется в соответствии Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 26.08.2015 № 335.

Согласно указанным положениям Порядка размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения рассчитывается исходя из полной кадастровой стоимости.

При указанном размере платы за увеличение площади земельного участка, а именно, исходя из полной кадастровой стоимости земельного участка, многие граждане, в том числе пенсионеры, не имеют финансовой возможности оформлять прирезки земли, которые итак фактически ими используются, в связи с чем процедура перераспределения земельных участков остается невостребованной, что в свою очередь ведет к тому, что такие земли остаются не вовлеченными в оборот.

Михаил Коломыцев считает, что снижение размера платы при перераспределении таких земельных участков сможет повысить спрос граждан на их перераспределение. В результате этого может повыситься наполняемость местных бюджетов за счет количества заинтересованных граждан, готовых заплатить меньшие суммы за увеличение площади земли. Кроме того, с оформленных путем перераспределения земельных участков необходимо будет платить земельный налог, за счет которого в дальнейшем также будут пополняться местные бюджеты.

Определение размера платы за увеличение площади земельного участка, исходя не из полной кадастровой стоимости, а из определенного (конкретного) процента от кадастровой стоимости предусмотрено как на федеральном уровне, так и во многих других субъектах РФ.

Так, в Санкт-Петербурге предусмотрена плата за площадь, на которую увеличивается земельный участок в размере 100% от кадастровой стоимости. Однако исключением являются участки под индивидуальными жилыми домами, дачными домами и участки, используемые для ведения садоводства, для них установлен льготный корректирующий коэффициент, на основании которого плата составляет 50 процентов от кадастровой стоимости.

Некоторыми субъектами РФ также предусматривается уменьшенный процент от кадастровой стоимости земельного участка за увеличение площади земельного участка для льготных категорий граждан. Например, в Челябинской области плата за площадь, на которую увеличивается земельный участок, определяется в размере 30% от кадастровой стоимости, а для многодетных семей; инвалидов I, II и III групп и семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов; пенсионеров, получающих пенсию в порядке, установленном пенсионным законодательством, размер платы определяется как 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка.

В ходе обсуждения депутат Вадим Малык также согласился с мнением инициатора, что кадастровая стоимость земельных участков в городской черте достаточно высока. Но выразил сомнение в том, что все захотят оформлять свои участки, которыми они и так пользуются, а санкций за это нет. Михаил Коломыцев подчеркнул, что для этого существует муниципальный земельный контроль.

Вице-спикер Дмитрий Пуляевский также отметил, что для покупки 6 соток земли выглядят не очень привлекательно, а в 10-15-ти сотках заинтересованности будет гораздо больше.

По итогам обсуждения члены комиссии под руководством Ильдара Гилязова решили поддержать инициативу своего коллеги и обратиться к главе региона с просьбой обратить внимание на обозначенную проблему для ее дальнейшего решения.