В Ленобласти от укусов клещей уже пострадали 138 человек

Роспотребнадзор Ленобласти сообщает об активности клещей в регионе: по состоянию на 20 апреля от их укусов пострадали уже 138 человек.

В ведомстве отмечают, что от клещей пострадали жители всех 17 районов Ленобласти. Больше всего случаев зарегистрировано в Гатчинском районе — 17 человек, Волховском и Тосненском — по 15, Сланцевском — 13, во Всеволожском и Киришском — по 12, в Лужском — 11, в Подпорожском — девять. Всего в больницу обратились 138 человек, 35 из них — несовершеннолетние.

Врачи проверили 87 снятых с ленинградцев клещей, возбудитель клещевого энцефалита в них не обнаружен.

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