20 километров Токсовского шоссе отремонтируют уже в 2020 году

В этом году предусмотрен ремонт участка от выезда с тоннеля под КАДом через Мурино до Токсово.
Как рассказали в ведомстве, протяженность ремонтируемого объекта составляет почти 20 километров. Сейчас техника срезает изношенный асфальт, двигаясь к Мурино со стороны Кузьмолово. Госконтрактом предусмотрена укладка двух слоев нового асфальтобетона, укрепление обочин и установка новых знаков.
Обновление покрытия участка региональной дороги Санкт-Петербург — Матокса (Токсовское шоссе) ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Из них 296 млн рублей область уже получила в этом году, средства направят на ремонт региональных трасс «Гатчина — Ополье», «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки» и «Санкт-Петербург — Ручьи».
Ранее мы сообщали, что на региональных дорогах Ленобласти появились «умные» аншлаги с QR-код, по которому можно считать информацию о времени и сроках проведения ремонтных работ. К тому же на сайте “Ленавтодора” работает интерактивная карта, на которой в режиме реального времени можно проследить за работой техники, узнать показания дорожных метеостанций и места концентрации ДТП.