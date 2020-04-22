В Ленобласти выявлено более 300 нарушений режима самоизоляции и требований санэпиднадзора

В Ленобласти с начала введения коронавирусных ограничений было возбуждено 341 административное дело и два уголовных.
Административные дела были возбуждены в отношении 62 лиц, которые нарушили режим изоляции, еще 60 человек были привлечены за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. 217 человек попали под административные дела из-за невыполнения правил при ЧС или угрозе ее возникновения. Также были наказаны двое родителей, которые не смогли уследить за своими несовершеннолетними детьми.
Два уголовных дела возбуждены за распространение ложной информации и за нарушение необходимых правил, повлекших массовое заражение людей.
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