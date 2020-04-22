Полицейским в России могут разрешить вскрывать автомобили, оцеплять дома и стрелять при угрозе

Новые поправки предусматривают, что полицию нельзя наказывать за действия, совершенные при исполнении обязанностей.

Российское правительство подготовило законопроект, который дает право полицейским вскрывать автомобили, применять оружие при задержании, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Кабмин уже одобрил законопроект, в Госдуму он еще не внесен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

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В случае одобрения законопроекта полицейские смогут вскрывать автомобили, если это необходимо для спасения человека, предотвращения преступления или обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Если автомобиль вскрыли в отсутствие владельца, то его уведомят об этом в течение суток.

Также, поправками планируется дать полицейским возможность ограждать митинги и оцеплять жилые дома. В границах оцепления они смогут проводить осмотр граждан и находящихся при них вещей. Если человек откажется, то полиция будет вправе не пропускать его через оцепление.

Кроме того, полицейских также планируют снабдить правом применять огнестрельное оружие при задержании, если преследуемое лицо попытается получить доступ к оружию, или если сотрудник МВД видит для себя угрозу.