Бессмертный полк пройдет онлайн в Ленобласти. Поучаствовать могут все желающие

БессмертныАкция «Портреты Победы» для тех, кто, хочет отдать дань уважения героям Великой Отечественной, уже началась

Проект проходит на официальной странице «Портреты Победы 2020» во «ВКонтакте». Уже сейчас любой желающий может разместить портрет и краткую биографию фронтовика в специальном альбоме в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ПортретыПобеды.

«День Победы был и остается главным праздником нашей страны. Мы гордимся нашими ветеранами-фронтовиками, мы помним о них и том подвиге, который они совершили ради нас, чтобы мы жили в свободной стране, чтобы наше небо было чистым», отметила начальник отдела молодежных программ ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» Елена Сахапова.

С подробной информацией о проекте можно познакомиться в группе Центра «Молодёжный».

Акция «Бессмертный полк» традиционно проходит в России и других странах в День Победы. Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в 2019 году самая масштабная акция «Бессмертный полк» прошла в Петербурге. На нее пришло более миллиона человек. В этом году из-за эпидемии COVID-19 масштабные мероприятия запрещены.