Ленинградские садоводы отправили уже 100 фотографий на конкурс

Среди конкурсных работ #ленинградскийсадовод есть экзотические фрукты, луковая семейка, яркий ковер разнообразных цветов, первоцвет клубники и выросшая в огороде черемша.

Ленинградцы в рамках фотоконкурса не только выкладывают фотографии своей рассады, но и делятся первым урожаем и советами, как стильно представить свои огородные шедевры, к примеру «луковую семейку».

Фото необходимо разместить до 27 апреля ВКонтакте и Instagram, отметив их хештегом #ленинградскийсадовод. Авторы лучших работ выйдут в финал и поборются за замечательные призы.

Участники будут оцениваться в 3-х номинациях: «Самый ухоженный» — для сада или огорода на личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный». А победителей выберут 28 апреля. Подробнее о конкурсе на официальной странице «Ленинградская область» во «ВКонтакте«.