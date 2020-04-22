КПРФ планируют устроить массовый митинг в разгар COVID-19 в Сосновом Бору

Как сообщает online47.ru, представители КПРФ в Сосновом Бору планируют устроить массовые демонстрацию и митинг на 1 мая – прямо в разгар пандемии COVID-19.
Депутат ЗакСа Ленобласти от КПРФ Николай Кузьмин направил в администрацию Сосновоборского городского округа уведомление о проведении массового мероприятия – «Шествия и митинга, посвященного Дню международной солидарности трудящихся». Согласно документу, в мероприятии могут принять участие от 100 до 300 человек.
Депутат ЗакСа Ленобласти от КПРФ пообещал соблюдать требуемые нормы безопасности и социальной дистанции в связи с COVID-19. Однако, как отмечают корреспонденты online47.ru, ранее в КПРФ не проявляли к этому склонности.
Нормы безопасности в разгар COVID-19 в исполнении КПРФ
Примеры организации и проведения недавних мероприятий от КПРФ в Ленобласти.
На фото видно, что на мероприятиях не соблюдается социальная дистанция, подавляющее число участников не носят маски, многие находятся в зоне риска 65+ (которым положена обязательная самоизоляция).
Несмотря на то, что историческая память очень важна, жизнь и здоровье людей должны быть приоритетней.