КПРФ планируют устроить массовый митинг в разгар COVID-19 в Сосновом Бору

Как сообщает online47.ru, представители КПРФ в Сосновом Бору планируют устроить массовые демонстрацию и митинг на 1 мая – прямо в разгар пандемии COVID-19.

Депутат ЗакСа Ленобласти от КПРФ Николай Кузьмин направил в администрацию Сосновоборского городского округа уведомление о проведении массового мероприятия – «Шествия и митинга, посвященного Дню международной солидарности трудящихся». Согласно документу, в мероприятии могут принять участие от 100 до 300 человек.

«Должны были в заявке написать 50 человек. Но у нас есть коммунист молодой, он мне говорит, какая разница? А я говорю, большая разница. 300 человек у нас никогда не собирается. Максимум – 100. А по ограничениям на проведение массовых мероприятий четко прописано – до 50. Поэтому и надо было писать – 50. А потому бы уже по ходу определились, как будет. Но сейчас уже поздно заявку переписывать», – говорит Николай Кузьмин

Депутат ЗакСа Ленобласти от КПРФ пообещал соблюдать требуемые нормы безопасности и социальной дистанции в связи с COVID-19. Однако, как отмечают корреспонденты online47.ru, ранее в КПРФ не проявляли к этому склонности.

Нормы безопасности в разгар COVID-19 в исполнении КПРФ

Примеры организации и проведения недавних мероприятий от КПРФ в Ленобласти.

На фото видно, что на мероприятиях не соблюдается социальная дистанция, подавляющее число участников не носят маски, многие находятся в зоне риска 65+ (которым положена обязательная самоизоляция).

Несмотря на то, что историческая память очень важна, жизнь и здоровье людей должны быть приоритетней.