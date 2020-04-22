Заявки на внедрение цифровых пропусков по примеру Москвы подал 21 субъект России

Сразу в ряде субъектов России подали заявки на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает следующую процедуру. Работодатель подает через личный кабинет на «госуслугах» списков работников, которым необходим постоянный цифровой пропуск. Далее QR-коды предоставляются указанным лицам в личные кабинеты и на адреса электронной почты. Для проверки пропусков применяется специальное мобильное приложение, но документ, удостоверяющий личность, всегда должен быть при себе.

В первую очередь к федеральной платформе цифровых пропусков будут подключены Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Уже со следующей недели будут подключены еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.