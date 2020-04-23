Изразцы XVII века нашли археологи при раскопках на Замковом острове в Выборге

Изразцы являются символом последнего шведского расцвета Выборга.

О необычной находке на своей странице в соцсетях рассказал председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой.

Во время земляных работ изразцы XVII века обнаружили археологи Института истории материальной культуры РАН. В качестве пояснения Владимир Цой рассказал, что когда в Выборгский замок приезжал писатель Джордж Мартин, то он согласился с тем, что башня святого Олафа маловата для драконов, но в ее нижнем каземате можно было бы держать львов.

“К сожалению, тогда львов в замке не оказалось. Но теперь львы появились!” — отметил Цой.

Это произошло благодаря найденным в отличном состоянии изразцам, которые являются символом последнего шведского расцвета Выборга.