В Петербурге 191 новый случай заражения коронавирусом, в России — 4774

В России подтверждены 4774 новых случая коронавирусной инфекции в 81 регионах.

Из них 2282 (47,8%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 62 773 человека во всех регионах страны.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрированы 42 летальных случая. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 555 человек. При этом за сутки выздоровели 471 человек, общее число выписанных — 4891.