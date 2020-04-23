Оперштаб: за сутки в России скончались 42 пациента с коронавирусом, всего умерли 555 человек

За сутки в России скончались 42 пациента с коронавирусом, за весь период умерли 555 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За сутки подтверждено 42 летальных случая с коронавирусной инфекцией… За весь период по России умерло 555 человек», — говорится в сообщении.