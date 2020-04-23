Больше всего налогов в бюджет Ленобласти перечислил Всеволожский район

В тройку лидеров по поступлению налоговых сборов в региональную казну также вошли Кингисеппский и Выборгский районы.

Об этом сообщил председатель комитета финансов Роман Марков на заседании правительства Ленобласти. Он напомнил, что налоги являются преимущественной составляющей доходов регионального бюджета. Большую долю в Ленобласти занимает налог на прибыль — около 500 млн рублей. По его словам, по большинству налоговых доходов регион показали рост.

“Думаю, мы еще подтянемся и в ближайшее время по этим показателям поднимемся в общероссийском рейтинге”, — отметил Марков.

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По итогам 2019 года Всеволожский район — 18% — является лидером по поступлению налоговых сборов в региональную казну, следом идут Кингисеппский — 17,7% и Выборгский — 11,4%.