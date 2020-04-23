Военнослужащие ЗВО обработают более 30 медучреждений Ленобласти

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа в Ленобласти проведут специальную обработку ряда региональных больниц и поликлиник.
Дезинфекция будет проведена в целях предупреждения распространения вирусных инфекций. К обработке будут привлечены военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в средствах индивидуальной защиты с применением спецмашин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.
Дезинфицирующими растворами обработают автомобили скорой помощи и инфекционные отделения медучреждений.
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19.04.2020 1896