Военнослужащие ЗВО обработают более 30 медучреждений Ленобласти

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа в Ленобласти проведут специальную обработку ряда региональных больниц и поликлиник.

Дезинфекция будет проведена в целях предупреждения распространения вирусных инфекций. К обработке будут привлечены военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в средствах индивидуальной защиты с применением спецмашин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Дезинфицирующими растворами обработают автомобили скорой помощи и инфекционные отделения медучреждений.