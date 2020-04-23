Военнослужащие ЗВО обработают более 30 медучреждений Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа в Ленобласти проведут специальную обработку ряда региональных больниц и поликлиник.

Дезинфекция будет проведена в целях предупреждения распространения вирусных инфекций. К обработке будут привлечены военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в средствах индивидуальной защиты с применением спецмашин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Дезинфицирующими растворами обработают автомобили скорой помощи и инфекционные отделения медучреждений.

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