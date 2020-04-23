В Роспотребнадзоре перечислили пять шагов для окончания самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, какие действия могут приблизить окончание периода самоизоляции в России.
Всего специалисты выделили пять шагов:
- Оставайтесь дома.
- Поддерживайте в доме чистоту с помощью дезинфицирующих средств.
- Общайтесь удаленно.
- При выходе из дома используйте маску, закрывающую дыхательные пути.
- Соблюдайте социальную дистанцию – 1,5-2 метра.
В Роспотребнадзоре заявили, что временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких, а также обезопасить окружающих. Только ответственное отношение к режиму самоизоляции поможет быстрее вернуться к активной жизни.
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