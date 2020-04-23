В Роспотребнадзоре перечислили пять шагов для окончания самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, какие действия могут приблизить окончание периода самоизоляции в России.

Всего специалисты выделили пять шагов:

Оставайтесь дома. Поддерживайте в доме чистоту с помощью дезинфицирующих средств. Общайтесь удаленно. При выходе из дома используйте маску, закрывающую дыхательные пути. Соблюдайте социальную дистанцию – 1,5-2 метра.

В Роспотребнадзоре заявили, что временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких, а также обезопасить окружающих. Только ответственное отношение к режиму самоизоляции поможет быстрее вернуться к активной жизни.