В Кремле пока не определили дату снятия ограничений из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нет точных дат по снятию ограничений в стране.

“Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией”, — разъяснил Песков.

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Как сообщает оперштаб, за последние сутки в России подтверждены 4774 новых случая коронавирусной инфекции в 81 регионах. Из них 2282 (47,8%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 62 773 человека во всех регионах страны.