В 2019 году расходы дорожного фонда Ленобласти превысили 11 млрд рублей

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», дорожники обновили покрытие 182 километров региональных трасс.

«Исполнение бюджета дорожного фонда в этом году составило 94%, — отметил, выступая с отчетом на заседании областного Правительства, первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков. — Еще в 2015-2017 гг. мы, зачастую, не дотягивали и до 85% исполнения, однако сейчас серьезно перестроили свою работу».

Субсидии из дорожного фонда муниципальным образованиями на ремонт и стройку местных дорог в 2019 году составили 1,1 млрд рублей.

Напомним, что цель национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Из них 296 млн рублей область уже получила в этом году, средства направят на ремонт региональных трасс «Гатчина — Ополье», «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки» и «Санкт-Петербург — Ручьи».

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Ранее мы сообщали, что на региональных дорогах Ленобласти появились «умные» аншлаги с QR-код, по которому можно считать информацию о времени и сроках проведения ремонтных работ. К тому же на сайте “Ленавтодора” работает интерактивная карта, на которой в режиме реального времени можно проследить за работой техники, узнать показания дорожных метеостанций и места концентрации ДТП.