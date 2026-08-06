В честь 70-летия Дня строителя ЛенОблСоюзСтрой подвел итоги ежегодного конкурса среди компаний, проектов и специалистов строительной отрасли. Победителей определили в 15 номинациях

Главным символом профессионального признания традиционно стала статуэтка бронзового бобра. Церемонию посетили губернатор Александр Дрозденко, председатель Заксобрания Сергей Бебенин, депутат Госдумы Сергей Петров и другие гости.

Конкурс проводится при поддержке Правительства Ленобласти с 2011 года. Как отметил вице-губернатор Евгений Барановский, критерии оценки — конкретные и осязаемые: налоговые поступления, соблюдение сроков, качество школ, детских садов, безопасных площадок и архитектуры. «Бронзовый бобр ЛенОблСоюзСтроя — знак профессионального уважения за результат, который можно увидеть, проверить и которым будут пользоваться люди», — подчеркнул он. В числе победителей — школа «Высший пилотаж» в Гатчине, детский сад № 8 в Мурино, кварталы «Янила Драйв», «Город Звезд», «Светло» и «Новый Питер».

Лучшим налогоплательщиком среди застройщиков признано АО «СевНИИГиМ». В массовом жилищном строительстве отличилась ГК «ПИК», в малоэтажном и коттеджном — ГК «Алгоритм жизни», по срокам ввода — ГК «ЕвроИнвест Девелопмент». Лучшими социальными объектами стали детский сад № 8 компании «МАВИС» в Мурино и школа «Высший пилотаж» компании «ГСМК» в Гатчине. За благоустройство отмечен квартал «Янила Драйв» ГК «Ленстройтрест», за комплексное освоение территорий — «Город Звёзд» Setl Group, за комфортную жилую среду — «Новый Питер» ГК «ТРЕСТ».

Самым клиентоориентированным застройщиком признана группа «Аквилон», лучшим генподрядчиком — ГК «Расцветай». Награду за оригинальность архитектурных решений получил 18-й лот квартала «Новый Питер» (ГК «ТРЕСТ»), реализованный по проекту архитектора Дениса Настаса и бюро «Настас и Партнёры». В сфере охраны труда лучшим стало СМЭУ «Заневка», в производстве стройматериалов — ПО «Баррикада». Звание «Человек года» по версии ЛенОблСоюзСтроя присвоено первому заместителю генерального директора ГК «ТРЕСТ» Анзору Берсирову.