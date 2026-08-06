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В Ленобласти назвали лучших строителей 2025 года — победителям вручили бронзовых бобров

В честь 70-летия Дня строителя ЛенОблСоюзСтрой подвел итоги ежегодного конкурса среди компаний, проектов и специалистов строительной отрасли. Победителей определили в 15 номинациях

В Ленобласти назвали лучших строителей 2025 года — победителям вручили бронзовых бобров - В честь 70-летия Дня строителя ЛенОблСоюзСтрой подвел итоги ежегодного конкурса среди компаний, прое
Фото: Правительство Ленинградской области

Главным символом профессионального признания традиционно стала статуэтка бронзового бобра. Церемонию посетили губернатор Александр Дрозденко, председатель Заксобрания Сергей Бебенин, депутат Госдумы Сергей Петров и другие гости.

Конкурс проводится при поддержке Правительства Ленобласти с 2011 года. Как отметил вице-губернатор Евгений Барановский, критерии оценки — конкретные и осязаемые: налоговые поступления, соблюдение сроков, качество школ, детских садов, безопасных площадок и архитектуры. «Бронзовый бобр ЛенОблСоюзСтроя — знак профессионального уважения за результат, который можно увидеть, проверить и которым будут пользоваться люди», — подчеркнул он. В числе победителей — школа «Высший пилотаж» в Гатчине, детский сад № 8 в Мурино, кварталы «Янила Драйв», «Город Звезд», «Светло» и «Новый Питер».

Лучшим налогоплательщиком среди застройщиков признано АО «СевНИИГиМ». В массовом жилищном строительстве отличилась ГК «ПИК», в малоэтажном и коттеджном — ГК «Алгоритм жизни», по срокам ввода — ГК «ЕвроИнвест Девелопмент». Лучшими социальными объектами стали детский сад № 8 компании «МАВИС» в Мурино и школа «Высший пилотаж» компании «ГСМК» в Гатчине. За благоустройство отмечен квартал «Янила Драйв» ГК «Ленстройтрест», за комплексное освоение территорий — «Город Звёзд» Setl Group, за комфортную жилую среду — «Новый Питер» ГК «ТРЕСТ».

Самым клиентоориентированным застройщиком признана группа «Аквилон», лучшим генподрядчиком — ГК «Расцветай». Награду за оригинальность архитектурных решений получил 18-й лот квартала «Новый Питер» (ГК «ТРЕСТ»), реализованный по проекту архитектора Дениса Настаса и бюро «Настас и Партнёры». В сфере охраны труда лучшим стало СМЭУ «Заневка», в производстве стройматериалов — ПО «Баррикада». Звание «Человек года» по версии ЛенОблСоюзСтроя присвоено первому заместителю генерального директора ГК «ТРЕСТ» Анзору Берсирову.

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Ленобласть День строителя
Новости Социум

Почти 200 тысяч жителей Петербурга не смогли выехать за границу из-за долгов

Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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23.04.2025
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