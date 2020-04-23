В Боткинской больнице от коронавируса лечится 121 медик, трое из них подключены к ИВЛ

Лечение в Боткинской больнице проходят как врачи, так и средний, и младший персонал.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению, по состоянию на 22 апреля в Боткинской больнице с подтвержденным коронавирусом находится на лечении 121 медработник. При этом три человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Стоит отметить, что всех заболевших коронавирусом медработников на лечение направляют именно в больницу имени Боткина.

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