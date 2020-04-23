В Тосненском районе двое безработных украли более 300 кг железнодорожных деталей

Мужчин поймали, когда они пытались сдать похищенное в пункт приема металла.

По версии следствия, двое 30-летних безработных мужчин решили воспользоваться моментом, когда на перегоне Тихвин — Цвылево проходили ремонтные работы, и украли более 300 кг железнодорожных деталей. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Вам будет интересно Грабители, обогатившиеся на $1,5 млн после налета у «Пулково», задержаны в Тихвине 21 апреля полиция вместе с ФСБ задержала двух жителей Тихвина в возрасте 34 и 32 лет, подозреваемых в разбойных нападениях. По... 22.04.2020 116

Похищенное они сдали в пункты приема черного металла, где их сразу задержали сотрудники транспортной полиции. Против мужчин возбуждены уголовные дела, теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.