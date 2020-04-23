В Тосненском районе двое безработных украли более 300 кг железнодорожных деталей

Мужчин поймали, когда они пытались сдать похищенное в пункт приема металла.
По версии следствия, двое 30-летних безработных мужчин решили воспользоваться моментом, когда на перегоне Тихвин — Цвылево проходили ремонтные работы, и украли более 300 кг железнодорожных деталей. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.
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22.04.2020 116
Похищенное они сдали в пункты приема черного металла, где их сразу задержали сотрудники транспортной полиции. Против мужчин возбуждены уголовные дела, теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.