Грабители, обогатившиеся на $1,5 млн после налета у «Пулково», задержаны в Тихвине

21 апреля полиция вместе с ФСБ задержала двух жителей Тихвина в возрасте 34 и 32 лет, подозреваемых в разбойных нападениях.

По версии следствия, в ноябре 2012 года задержанные, управляя BMW, устроил ДТП возле АЗС на Шафировском проспекте. Угрожая водителю и пассажирам Renault, они отобрали у них около миллиона рублей.

В июле 2014 года задержанные в форме сотрудников спецподразделения напали на Chevrolet Tahoe на территории аэропорта «Пулково». На голову водителя и двух пассажиров надели пакеты, отобрали у них $1,5 млн и вывезли на микроавтобусе Ford Transit на кладбища по Волхонскому шоссе, где отпустили.