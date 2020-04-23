Пилот Airbus рассказал, насколько реальна угроза подхватить COVID-19 в самолете

Автор: Сергей Агутин
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Пилот Airbus рассказал tutu.ru о мерах защиты современных самолетов от биологической угрозы и COVID-19.

По словам пилота, пассажирская кабина самолета «нарезана» системой кондиционирования салона на много слоев, разделенных по рядам и состоящих из отдельных воздушных потоков. Визуально это одно пространство, но потоки начинаются от потолка, проходят ряд кресел до прохода и возвращаются под креслами в пол у обшивки. При такой системе заразиться можно только от ближайшего соседа.

В ходе полета воздух в салоне полностью обновляется раз в три минуты, а перед тем, как вернуться обратно, пропускается через салонные HEPA-фильтры. Для защиты персонала от заражения применяются:

  • маски/перчатки для кабинного/летного экипажей;
  • моющие/дезинфицирующие средства с повышенной концентрацией в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора;
  • обработка складных столиков, подлокотников кресел, ручек и багажных полок.

Самолеты, на которых россияне возвращаются из-за рубежа, проходят дополнительный этап полной дезинфекции пассажирского салона.

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23.04.2020 83