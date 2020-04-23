Потерявшие доход жители Ленобласти смогут занять себя на сельскохозяйственных работах

Сельхозработы могут быть включены в перечень общественных работ, на которых смогут найти оплачиваемую занятость потерявшие доход жители Ленобласти.

С соответствующим предложением выступил зампредседателя правительства Ленобласти, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Глава региона Александр Дрозденко поддержал идею и дал поручение ответственным лицам из Экономического сектора в ближайшее время подготовить перечень работ в агропромышленном комплексе, а также рассмотреть эффективность выделения финансовой поддержки фермерам, готовым создавать соответствующие рабочие места.