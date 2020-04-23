Потерявшие доход жители Ленобласти смогут занять себя на сельскохозяйственных работах

Сельхозработы могут быть включены в перечень общественных работ, на которых смогут найти оплачиваемую занятость потерявшие доход жители Ленобласти.
С соответствующим предложением выступил зампредседателя правительства Ленобласти, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Глава региона Александр Дрозденко поддержал идею и дал поручение ответственным лицам из Экономического сектора в ближайшее время подготовить перечень работ в агропромышленном комплексе, а также рассмотреть эффективность выделения финансовой поддержки фермерам, готовым создавать соответствующие рабочие места.
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23.04.2020 41