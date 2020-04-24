Полиция задержала жителей Санкт-Петербурга, рисовавших свастику на зданиях

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в вандализме, которые рисовали краской из баллончика надписи и рисунки экстремистского характера, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

Надписи появились на фасаде здания общежития для студентов консерватории и на стене магазина в Ломоносовском районе в поселке Большая Ижора на Приморском шоссе. По данным местных СМИ, надписи содержали призывы к убийству, также были нарисованы фашистские свастики.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны члены неформального молодёжного объединения в возрасте 18-20 лет», — говорится в сообщении.

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Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Одному из подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Его подельники допрошены в качестве свидетелей.