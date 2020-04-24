Наложили швы на лицо: в деревне Белая собака напала на трехлетнего ребенка

На ребенка напала соседская собака. Девочка получила рваные раны лица и была госпитализирована.

Вечером 23 апреля в полицию Лужского района поступило сообщение о нападении собаки на ребенка на улице деревни Белая. В это время трехлетняя девочка гуляла под присмотром старшей сестры. Ее госпитализировали с рваными ранами лица.

Врачи наложили швы и оказали необходимую медпомощь. Сейчас девочка находится на амбулаторном лечение.

Вам будет интересно В спину, затем по голове: девушка избила пенсионера до полусмерти в Петербурге В Санкт-Петербурге 18 апреля доставили в больницу 65-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, его избила 23-летняя девушка. У... 24.04.2020 44

Подробности случившегося устанавливаются.