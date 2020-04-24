Автомобилист, сбивший женщину с тремя детьми под Колтушами, стал фигурантом уголовного дела

Вчера, 23 апреля, ВАЗ-2114 двигался в сторону Колтушей и сбил 33-летнюю женщину и троих детей. В результате все были госпитализированы с различными травмами.

По предварительным данным, виновником является 23-летний водитель, который уходил от преследования — незадолго до ДТП он залил топливо в бак и скрылся, не заплатив. Разыскиваемую машину сотрудники Росгвардии обнаружили неподалеку от заправки, около пешеходного перехода на указанной трассе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербурга и Ленинградской области, после аварии, произошедшей на на 35 километре Колтушского шоссе, было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пересечения.