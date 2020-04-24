Задержаны воры, ограбившие дом в поселке Осьмино

В Лужском районе Ленобласти задержаны двое мужчин 1976 и 2000 годов рождения, подозреваемые в краже из дачного дома в поселке Осьмино 23 апреля.

По версии следствия, задержанные похитили из частного дома имущество на сумму в 28 500 рублей. Один из них остался под стражей, второй отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное частично изъято.