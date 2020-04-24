Нетрезвый иностранец на велосипеде поджег администрацию и детскую площадку в Песочном

Задержан подозреваемый в поджоге здания, в котором работают сотрудники МО поселок Песочный, в Курортном районе Петербурга 22 апреля.

Подозреваемый – 41-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, проживающий в поселке Песочный. Задержанный признал вину и рассказал, что выпил алкоголя и устроил поджог с помощью канистры бензина. Также установлено, что задержанный поджег домик на детской площадке неподалеку от здания.

«Был зол, что жена ушла. Дальше не помню», – прокомментировал свои действия подозреваемый

Поджигателя задержали благодаря камерам видеонаблюдения. На видеозаписи видно, что мужчина передвигался на велосипеде. Велосипед также обнаружен – задержанный успел его перекрасить.

Ущерб от действий злоумышленника составил 6,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ.