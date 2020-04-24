Двое петербуржцев напали на сотрудника магазина и украли пиво

23 апреля в полицию сообщили о краже алкоголя и нападении на сотрудника магазина на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга.
Двое неизвестных применили физическую силу в отношении 46-летнего сотрудника магазина и украли две упаковки пива. Пострадавший обратился в больницу. Подозреваемые задержаны – ими оказались местные жители 1990 и 1994 годов рождения.
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24.04.2020 62