Двое петербуржцев напали на сотрудника магазина и украли пиво

23 апреля в полицию сообщили о краже алкоголя и нападении на сотрудника магазина на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга.

Двое неизвестных применили физическую силу в отношении 46-летнего сотрудника магазина и украли две упаковки пива. Пострадавший обратился в больницу. Подозреваемые задержаны – ими оказались местные жители 1990 и 1994 годов рождения.