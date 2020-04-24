В Минздраве рассказали, кто меньше всего подвержен заражению COVID-19

В Минздраве России поделились статистикой по группам людей, которые меньше всего подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщают РИА «Новости», подростки и дети составляют всего 1-5 % от общего количества зарегистрированных случаев заражения. Наиболее распространенные симптомы заражения у детей:

лихорадка;

тошнота или слабость (признаки интоксикации);

непродуктивный кашель.

Срок излечения детей от COVID-19 составляет 1-2 недели.