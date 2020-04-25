Главу поселения в Лужском районе наказали за перевернутый флаг России

Прокуратура провела проверку и выявила нарушение при использовании флага Российской Федерации в Скребловском поселении Лужского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, в период с 7 по 9 февраля на здании администрации поселения был установлен флаг в перевернутом виде. В связи с этим в отношении главы администрации возбуждено дело об административном правонарушении и направлено в мировой суд.

В апреле этого года суд рассмотрел дело и назначил наказание чиновнице в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru писал, что в Волхове установили самый высокий российский флаг. Высота флагштока составила 40 метров, было опубликовано видео.