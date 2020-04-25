В Киришах отец обвинил электрика в надругательстве над 8-летней дочерью

Вчера утром, 24 апреля, в полицию обратился 34-летний безработный отец с заявлением, что местный 24-летний электрик неоднократно совершал надругательства над его 8-летней дочерью.

Уточняется, что преступления якобы совершались в период с июня по декабрь 2019 года — именно тогда электрик ремонтировал проводку в квартире заявителя в Киришах и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Полицейские опросили электрика и отпустили, предположительно, подвергнув сомнению слова отца. Тем не менее, материалы переданы в Следком Киришского района, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.