Ленобласть оказалась в числе регионов с низким приростом зараженных коронавирусом

Ленинградская область оказалась в списке субъектов РФ, которые показывают стабильные и контролируемые темпы заболеваемости коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

В числе регионов с относительно положительной динамикой по состоянию на 24 апреля оказались Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Коми, Ивановская, Смоленская, Пензенская, Ульяновская, Ленинградская области и Санкт-Петербург. Александр Дрозденко ранее сообщил, что 47 региону удалось выйти на плато по коронавирусу, при этом радоваться пока рано.

Жителям Ленинградской области следует продолжать придерживаться режима самоизоляции, а также соблюдать необходимые меры предосторожности, в том числе носить защитные маски, перчатки.

По состоянию на 25 апреля, в Ленинградской области подтверждено 658 случаев заражения коронавирусом (за сутки выявили 43 новых зараженных).