Архивы Ленобласти поделятся новыми сведениями о Великой Отечественной войне

Сотрудники архивов Ленинградской области нашли более 150 документов о военных преступлениях фашистов на территории 47 региона и трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, обнаруженные материалы будут опубликованы в серии сборников архивных документов «Без срока давности».

Кроме того, сотрудники архивов продолжают поиски документов, отражающих трудовую доблесть ленинградцев в военное время. В будущем эти материалы опубликуют на сайте «Архивы Ленинградской области».

Подлинную историю, в первую очередь, иллюстрируют письма фронтовиков, задокументированные расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, а также документы, отражающие повседневную жизнь 47 региона.

Ранее в Ленобласти оцифровали архивные документы более 122 тысяч участников Великой Отечественной войны. Собранные материалы будут размещены в новом мультимедийном музее «Дорога памяти», который откроется к 75-летию Великой Победы в парке «Патриот» в Московской области.