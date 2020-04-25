В Ломоносовском районе дети нашли тело мужчины, пропавшего без вести

Вчера днем, 24 апреля, в Новой Ропше Ломоносовского района под одним из домов по Лесной улице было найдено тело мужчины.

По предварительной информации, хозяйка дачного участка не появлялась в течение трех лет, а дом стоит на опорах, в результате чего под ними имеется свободное пространство. По словам соседей, дети играли на заброшенном участке и нашли полностью разложившееся тело.

Они заключили, что тело принадлежало 52-летнему соседу по даче, который проживал с матерью в этом садоводстве и страдал психическим расстройством, а также неоднократно лечился в психиатрической больнице, сообщает 47news.

Мужчина числился как пропавший в сентября 2018 года, об исчезновении заявила его мать, которая сейчас на постоянной основе проживает в Санкт-Петербурге.

Тело направлено в морг на экспертизу, материалы переданы в Следком.