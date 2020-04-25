Названы населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Ленинградской области, в 47 регионе по состоянию на 25 апреля за минувшие сутки было подтверждено 43 случая заражения коронавирусом.
При этом всего в регионе зафиксировано 658 заболевших, вылечились 56 человек. Последние случаи заражения были выявлены в следующих населенных пунктах:
- Победа Выборгский район;
- Каннельярви Выборгский район;
- Чулково Выборгский район;
- Романовка Всеволожский район;
- Отрадное Кировский район;
- Новогорелово Ломоносовский район;
Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом. На странице Елизаветинской больницы в Facebook уточняется, что он заразился «при исполнении врачебного долга».