Названы населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Ленинградской области, в 47 регионе по состоянию на 25 апреля за минувшие сутки было подтверждено 43 случая заражения коронавирусом.

При этом всего в регионе зафиксировано 658 заболевших, вылечились 56 человек. Последние случаи заражения были выявлены в следующих населенных пунктах:

Победа Выборгский район;

Каннельярви Выборгский район;

Чулково Выборгский район;

Романовка Всеволожский район;

Отрадное Кировский район;

Новогорелово Ломоносовский район;

Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом. На странице Елизаветинской больницы в Facebook уточняется, что он заразился «при исполнении врачебного долга».