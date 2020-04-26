Александр Дрозденко выразил благодарность ликвидаторам аварии на ЧАЭС

В этот день, 34 года назад, произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории — авария на Чернобыльской АЭС. В Ленинградской области 26 апреля вспоминают героев-ликвидаторов.

Со всех концов страны в Чернобыль 26 апреля 1986 года прибыли ученые, инженеры, медики, военнослужащие, рабочие. В их числе были жители Ленинградской области. Многих из тех героев, которые ценой своей жизни предотвращали распространение радиации, уже нет, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

«От имени ленинградцев выражаю искреннюю благодарность ликвидаторам чернобыльской аварии за героический подвиг, мужество и самоотверженность. Сегодня мы склоняем головы в память о жертвах той трагедии и скорбим вместе с семьями героев-ликвидаторов», — поделился Александр Дрозденко.

Он напомнил, что сегодня наш долг — заботиться о живых участниках ликвидации последствий радиационных аварий, оказывать всестороннюю поддержку семьям погибших.