Известно количество скончавшихся медработников с коронавирусом в Петербурге и Ленобласти

За все время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области скончались девять медицинских работников с подтвержденным коронавирусом.

Речь идет о двоих сотрудниках Александровской больницы, двоих — Госпиталя для ветеранов войн, и по одному из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Гатчинской КМБ, Городской станции скорой помощи, Городской станции скорой медицинской помощи, больницы Святой Марии Магдалины и одной из петербургских поликлиник.

Telegram-канал «Mash на Мойке» уточняет, что в Ленинградской области скончался один медик с подтвержденным коронавирусом.

Ранее были названы населенные пункты Ленинградской области, где выявлены новые зараженные коронавирусом. Всего за все время в регионе по состоянию на 26 апреля подтверждено 700 случаев заражения коронавирусом (за минувшие сутки 42 зараженных).