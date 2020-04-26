Председатель комитета по местному самоуправлению поддержала акцию #75словПобеды

Комитет по местному самоуправлению Ленинградской области в своем Instagram-аккаунте поддержал всероссийскую акцию «Библионочь».

Председатель комитета Лира Бурак прочитала стихотворение Веры Инбер «Ленинград», написанное в январе 1944 года.