Председатель комитета по местному самоуправлению поддержала акцию #75словПобеды

Комитет по местному самоуправлению Ленинградской области в своем Instagram-аккаунте поддержал всероссийскую акцию «Библионочь».
Председатель комитета Лира Бурак прочитала стихотворение Веры Инбер «Ленинград», написанное в январе 1944 года.
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#75словПобеды47регион В рамках Всероссийской акции Библионочь председатель нашего комитета Лира Бурак прочла стихотворение Веры Инбер «Ленинград», написанное в январе 1944 года. «Мои бабушка и дедушка пережили блокаду Ленинграда! Дедушка был водителем полуторки, возил грузы по ледовой трассе «Дорога Жизни», бабушка работала на станции Ржевка на военном заводе! Поэтому все, что связано с победой в этой войне, близко моей семье!» — Лира Бурак. #75словпобеды