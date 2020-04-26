Ленобласть готовится встретить майские праздники в условиях пандемии

Ленинградская область в ходе реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом с 30 апреля по 1 мая закроет все магазины на дезинфекцию. Следует отметить, что каждый регион к праздничным дням готовится по-своему.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в прямом эфире Business FM Петербург рассказал о своем отношении к введению карантина в населенны пунктах региона.
С начала введения коронавирусных ограничений в России более 2 млн жителей Петербурга переехали в Ленобласть, сообщает Online47. В связи с этим, вторую такую волну будет трудно проконтролировать. Инициатива о закрытии магазинов причинит ленинградцам минимальные неудобства, однако будет эффективна в ситуации с наплывом дачников. Пропускной режим, по мнению губернатора, и вовсе спровоцируют большое скопление людей, которые не станут в таких условиях соблюдать социальную дистанцию. А меры по борьбе с коронавирусом все-таки должны не вредить, а приносить пользу.
Ситуация в других регионах
Власти Курской области на майские праздники запретили продажу алкоголя. В других регионах ограничили продажу алкоголя еще до майских праздников — речь идет о Башкирии, Хакасии, Карелии и Якутии и Свердловской области. Волько вот как это повлияет на коронавирусную инфекцию, если очереди в алкогольных магазинах от этого меньше не станут – никто не объяснил.
Кроме того, в ряде регионов ввели двухнедельный карантин для всех приезжающих. Так, самыми негостеприимными оказались Челябинская и Свердловская области. В Нижегородской области вовсе запретили въезд для соседей на Первомай.
Не ждут гостей из в других регионах: в Крыму, Тыве, Ставропольском и Алтайском крае, а также Владимирской, Курской, Омской, Оренбургской, Самарской и Смоленской областях. Все россияне, приезжающие на территорию этих субъектов, обязаны самоизолироваться на две недели, а к концу отпуска можно и обратно в свой регион вернуться – отдохнувшим и здоровым
Один из лучших регионов
Эксперты не первую неделю отмечают 47 регион как один из лучших по борьбе с коронавирусом. Региональный практики отмечаются экспертами ЭИСИ и аналитиками АПЭК, а рейтинг губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, по данным экспертов аналитического агентства «Давыдов.Индекс», в апреле значительно вырос. Глава 47-го региона переместился с шестого на пятое место в рейтинге губернаторов.
И в таких тонких настройках не поможет ни сухой закон, ни охота на ведьм, ни пропускной режим. Сейчас региону важно предотвратить возможные вспышки коронавирусной инфекции на майских праздниках, а для этого нужно, чтобы жители соблюдали самоизоляцию, а если уж и решили выйти на улицу, то в защитных масках и соблюдая социальную дистанцию.