Ленобласть готовится встретить майские праздники в условиях пандемии

Ленинградская область в ходе реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом с 30 апреля по 1 мая закроет все магазины на дезинфекцию. Следует отметить, что каждый регион к праздничным дням готовится по-своему.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в прямом эфире Business FM Петербург рассказал о своем отношении к введению карантина в населенны пунктах региона.

«Здесь должен быть принцип разумности. Если все сделано правильно, работает как часы и у людей нет неудобств – тогда это мера, которая действительно дополнительно дает возможность людей все-таки стимулировать к самоизоляции. Ведь все происходит из-за того, что люди не все понимают, что такое самоизоляция, не все хотят соблюдать этот режим. Из-за этого возникает у власти соблазн как-то ужесточить этот режим самоизоляции», — поделился губернатор.

С начала введения коронавирусных ограничений в России более 2 млн жителей Петербурга переехали в Ленобласть, сообщает Online47. В связи с этим, вторую такую волну будет трудно проконтролировать. Инициатива о закрытии магазинов причинит ленинградцам минимальные неудобства, однако будет эффективна в ситуации с наплывом дачников. Пропускной режим, по мнению губернатора, и вовсе спровоцируют большое скопление людей, которые не станут в таких условиях соблюдать социальную дистанцию. А меры по борьбе с коронавирусом все-таки должны не вредить, а приносить пользу.

Ситуация в других регионах